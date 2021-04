Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule du clan Choupo-Moting après son départ !

Publié le 6 avril 2021 à 11h10 par T.M.

L’été dernier, Eric Maxim Choupo-Moting a refusé de prolonger au PSG, préférant filer au Bayern Munich. Et concernant ce choix, le père du Camerounais a poussé un coup de gueule contre la direction parisienne.

A l’instar de Thiago Silva et Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting a lui aussi quitté le PSG au terme de son contrat l’été dernier. Malgré les tentatives de Leonardo de le retenir en lui proposant un nouveau bail, le Camerounais n’a pas voulu continuer l’aventure dans la capitale, préférant plutôt retourner en Allemagne, en s’engageant avec le Bayern Munich. D’ailleurs, ce mercredi, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions, Choupo-Moting va recroiser la route du PSG. L’occasion pour Just Choupo-Moting, père et agent de l’attaquant de 32 ans, de régler ses comptes avec le club de la capitale.

« Il méritait d’être pris plus au sérieux »