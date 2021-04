Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Koeman… Cette nouvelle bombe sur les plans de Laporta !

Publié le 6 avril 2021 à 21h00 par B.C.

Alors que Ronald Koeman enchaîne les résultats satisfaisants avec le FC Barcelone, Joan Laporta aurait contacté Xavi en vue de la saison prochaine.

Depuis le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman voit son avenir s’inscrire en pointillé. En effet, d’après la presse espagnole, le nouveau président blaugrana n’exclurait pas de nommer un nouvel entraîneur, et ce malgré la très bonne seconde partie de saison réalisée par le Barça. Koeman est en effet parvenu à redresser la situation et peut encore espérer faire le doubler Coupe-Championnat. Mais de son côté, Joan Laporta penserait déjà à l’après, et aurait une idée précise de son successeur.

Laporta aurait contacté Xavi !