Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une autre opération lancée en coulisse pour Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 14h00 par T.M.

Pour faire venir Erling Braut Haaland au Real Madrid, Florentino Pérez ne serait visiblement pas le seul à être passé à l’attaque. Explications.

Cela s’est clairement accéléré pour l’avenir d’Erling Braut Haaland. En effet, jeudi dernier, Mino Raiola et le père du Norvégien se sont rendus à Barcelone pour y rencontrer Joan Laporta, président blaugrana. Par la suite, le clan Haaland s’est rendu à Madrid pour y discuter avec la direction de la Casa Blanca. Rêvant de l’attaquant du Borussia Dortmund, les Merengue ont donc posé les premières pierres d’une possible. Mais ils ne seraient pas les seuls dans ce cas-là puisque Enrique Riquelme, candidat au poste de président du Real Madrid, en a également fait de même.

Ça discute avec Mino Raiola !