Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel lâche ses vérités sur son départ !

Publié le 6 avril 2021 à 10h10 par H.G.

Alors qu’il a été démis de ses fonctions au PSG au terme de la première partie de saison, Thomas Tuchel est revenu sur le déroulé de son renvoi quelques mois plus tard.

Malgré une finale de Ligue des Champions atteinte en août dernier, perdue 1-0 face au Bayern Munich, Thomas Tuchel a payé cher la première partie de saison en dents de scie du PSG. En effet, l’entraineur allemand a été démis de ses fonctions par le board parisien au terme de la première partie d’exercice juste avant Noël, à six mois de la fin de son contrat. Et tandis que le PSG a choisi de miser sur Mauricio Pochettino pour le remplacer, Thomas Tuchel a de son côté rebondi à Chelsea en prenant la succession de Frank Lampard. Mais l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund n’a pas encore oublié Paris, et il est ainsi revenu sur le déroulé de son limogeage juste avant les fêtes de fin d’année dans un entretien accordé à la presse allemande.

« C’était très surprenant »