Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain a déjà des prétendants sur le marché !

Publié le 6 avril 2021 à 9h10 par T.M.

Pas utilisé par Jorge Sampaoli depuis son arrivée à l’OM, Valère Germain, en fin de contrat, se dirige tout droit vers un départ à l’issue de cet exercice.

Du côté de l’OM, de nombreux joueurs arrivent au terme de leur contrat. Pour Pablo Longoria et Jorge Sampaoli, il y aura donc une décision à prendre entre les prolonger ou les voir partir librement. Qui restera donc sur la Canebière la saison prochaine ? En coulisse, le président phocéen semble visiblement s’activer pour conserver Florian Thauvin et Jordan Amavi, deux des cadres actuels de l’OM. En revanche, pour les autres joueurs en fin de contrat, la suite des événements ne devrait pas être la même. Cela vaut notamment pour Valère Germain.

Une belle cote en Italie et en Ligue 1