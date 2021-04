Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda regrette encore ce gros départ…

Publié le 6 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Très proche d’André Villas-Boas durant leur collaboration à l’OM, Steve Mandanda n’a pas manqué de souligner à quel point il avait mal vécu le départ de son ancien entraîneur.

Début février, André Villas-Boas avait acté publiquement sa rupture avec la direction de l’OM suite au recrutement d’Olivier Ntcham qu’il n’avait pas validé, et l’entraîneur portugais avait donc été mis à pied. Par la suite, Nasser Larguet a donc assuré l’intérim sur le banc du club phocéen avant que Jorge Sampaoli ne soit finalement nommé à l’OM, mais dans un entretien accordé à Onze Mondial, Steve Mandanda a affiché ses grands regrets concernant Villas-Boas.

« J’avais une forte relation avec Villas-Boas »