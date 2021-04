Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour Sergio Ramos !

Publié le 6 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Et le défenseur espagnol a laissé entendre qu’il pourrait finalement prolonger avec le club merengue…

Parmi les dossiers XXL qui sont en train d’animer le marché des transferts, le cas Sergio Ramos occupe une place importante. L’emblématique défenseur du Real Madrid arrivera en effet au terme de son contrat en fin de saison avec la Casa Blanca, et le PSG serait sur les rangs depuis un bon moment pour l’attirer libre. Lundi, AS a rapporté des propos de Ramos qui seront diffusés dans sa série documentaire intitulée "La légende de Sergio Ramos" sur Amazon Prime Video , et le joueur y a lâché quelques indices concernant son avenir.

Ramos pourrait prolonger au Real Madrid