Mercato - OM : McCourt a pris une énorme décision pour la vente du club !

Publié le 6 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les nombreuses spéculations sur un rachat de l’OM par le prince saoudien Al-Walid bin Talal, Frank McCourt aurait finalement décidé de décliner son offre et de garder le club phocéen.

Ces derniers mois, l’avenir de Frank McCourt à la tête de l’OM a fait couler beaucoup d’encre, d’autant que le journaliste Thibaud Vézirian n’a cesse de répéter que le prince saoudien Al-Walid bin Talal avait bouclé le rachat du club phocéen en trouvant un accord avec le propriétaire américain. Et alors que ce dossier semblait en stand-by depuis plusieurs semaines, le journaliste britannique Ben Jacobs a fait une révélation XXL sur son compte Twitter concernant le rachat de l’OM qui serait plus que jamais au point mort.

« McCourt n’est pas prêt à vendre »