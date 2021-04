Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : En Italie, on tourne la page Thauvin...

Publié le 5 avril 2021 à 22h10 par A.C.

En fin de contrat, Florian Thauvin pourrait quitter l’Olympique de Marseille cet été. Mais il semble avoir de moins en moins d’options...

Pablo Longoria pourrait bien boucler une incroyable opération. Il y a encore quelques mois, Florian Thauvin semblait déterminé à quitter l’Olympique de Marseille. Son contrat court en effet jusqu’en juin prochain et un départ commençait à devenir inévitable. Pourtant, les choses ont commencé à évoluer. L’Équipe a en effet annoncé qu’une prolongation de Thauvin à l’OM serait désormais envisageable, tandis que RMC Sport souligne l’importance de l’arrivée de Jorge Sampaoli, dans ce revirement de situation.

Le Milan AC a définitivement oublié Thauvin