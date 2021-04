Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Nouvelles révélations sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic !

Publié le 5 avril 2021 à 18h05 par La rédaction mis à jour le 5 avril 2021 à 18h07

En fin de contrat en juin prochain, Zlatan Ibrahimovic serait très proche de prolonger avec le Milan AC. Le Suédois aurait déjà trouvé un accord financier avec le club et l’annonce officielle devrait se faire d’ici quelques jours.

Zlatan Ibrahimovic serait en passe d’étendre son bail avec le Milan AC. En fin de contrat en juin prochain, le Suédois aurait d’ores et déjà entamé les négociations avec le pensionnaire de Serie A. Et tout serait très proche d’être bouclé. Selon les informations de Sky Italia , la direction milanaise et le joueur se seraient mis d’accord autour d’un salaire de 7M€ annuel, soit les mêmes émoluments que cette saison. De plus, l’annonce officielle de la prolongation d’Ibrahimovic devrait se faire d’ici dix jours. Toutes les conditions semblent donc se réunir pour voir l'ancien du PSG rester une saison de plus au Milan AC.