Mercato - PSG : Neymar va-t-il partir cet été ?

Publié le 7 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

Difficile d'y voir clair dans le feuilleton Neymar, que l'on croyait d'ailleurs terminé depuis longtemps. Toutefois, ces derniers jours, la presse espagnole a relancé les rumeurs envoyant le Brésilien au FC Barcelone. Du côté des médias français et brésiliens la tendance est totalement inverse. Dans ce dossier, qui faut-il croire ?

Depuis plusieurs mois, la prolongation de Neymar semble plus proche que jamais d'être conclue. Chaque jour qui passe semble rapprocher le Brésilien de la signature de son nouveau bail au PSG qui pourrait courir jusqu'en juin 2026 selon différents médias. Toutefois, tant que rien n'est signé, tout est possible. C'est d'ailleurs la tendance vue d'Espagne où les médias ont relancé le feuilleton Neymar. Sans surprise, c'est la presse catalane qui est à l'origine de ces rumeurs. ARA puis Mundo Deportivo ont ainsi assuré que le numéro 10 du PSG avait paralysé sa prolongation à Paris et souhaitait toujours revenir au FC Barcelone afin de rejouer avec Lionel Messi qui semble quant à lui proche d'étendre son bail au Barça. Neymar, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, va-t-il quitter le PSG cet été ?

Le feuilleton Neymar part dans tous les sens