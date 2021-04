Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antoine Griezmann inclus dans le deal pour Neymar ? La réponse !

Publié le 7 avril 2021 à 10h10 par Th.B.

Le FC Barcelone serait susceptible de frapper un gros coup dans les prochains mois en parvenant à rapatrier Neymar qui s’en était allé pour le PSG en 2017. Cependant, le Barça ne pourrait pas compter sur Antoine Griezmann pour faciliter la venue du Brésilien.

Quand ce n’est pas Kylian Mbappé, c’est Neymar. Le champion du monde tricolore ne semble pas se rapprocher d’une prolongation de contrat au PSG et pourrait donc être vendu à l’intersaison par le comité de direction afin de ne pas le laisser filer libre un an plus tard au Real Madrid ou ailleurs. Et alors que Neymar semblait proche d’un accord total avec Leonardo et les dirigeants parisiens comme le10sport.com le soulignait le 19 mars dernier, la donne changerait en raison de l’éventuelle prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone. Un retour au Barça pour le Brésilien ne serait désormais plus une ineptie. Néanmoins, à cause de graves problèmes financiers, le FC Barcelone ne pourrait pas s’attacher les services de Neymar via une simple indemnité de transfert de plus de 100M€. Selon SPORT, un échange de joueurs serait la solution la plus probable économiquement parlant en ce qui concerne le prochain mercato. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé seraient des pièces-maîtresses du Barça pour mener à bien cet échange.

Griezmann pas intéressé par le PSG ?