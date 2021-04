Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grandes manoeuvres ont débuté pour Antoine Griezmann !

Publié le 7 avril 2021 à 9h30 par T.M.

N’ayant toujours pas réussi à montrer tout son talent au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien se voir signifier la porte de sortie d’ici peu…

Après un premier exercice très compliqué au FC Barcelone, Antoine Griezmann a su quelque peu relever la tête. Lors de cette saison, le Français affiche de biens meilleures statistiques. Pour autant, sa situation en Catalogne reste délicate et les rumeurs sur son avenir ne cessent de fleurir. Les ambitions de Joan Laporta ne font d’ailleurs que rajouter de l’huile sur le feu. En effet, rêvant d’Erling Braut Haaland, le président du Barça doit pour cela trouver des liquidés et quoi de mieux que de se séparer de Griezmann, qui rapportera une belle indemnité et permettra d’économiser un gros salaire.

Griezmann vers le départ !