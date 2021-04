Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 7h00 par A.D.

Arrivé à la fin de la dernière saison, Ronald Koeman pourrait ne plus être sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine. Sondé sur l'avenir de son entraineur, Ronald Araujo a fait part de son désir de le voir continuer au Barça.

Pour remplacer Quique Setién, remercié à la fin de la dernière saison, le FC Barcelone a décidé de miser sur Ronald Koeman. Et alors qu'il n'a pas encore terminé sa première saison avec le Barça, le coach néerlandais serait déjà en danger quant à son avenir. En effet, Joan Laporta, qui vient de prendre place en tant que président en Catalogne, pourrait décider de se passer de Ronald Koeman pour le prochain exercice. Alors que l'avenir de son entraineur serait incertain, Ronald Araujo a pris position. Lors d'un entretien accordé au programme Què t'hi jugues, le jeune talent de 22 ans a affirmé sa volonté de poursuivre son aventure avec Ronald Koeman.

«J'espère qu'il pourra rester plus longtemps»