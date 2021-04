Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris peut remercier Unai Emery pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’il faisait vibrer les cadors de Liga dont le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement choisi le PSG. Et Unai Emery aurait joué un rôle dans la venue de la pépite parisienne.

À l’été 2017, le PSG est parvenu à frapper fort en recrutant Kylian Mbappé pour qui le FC Barcelone et surtout le Real Madrid a tenté de faire venir après une deuxième partie de saison de haute qualité avec l’AS Monaco. Et alors que le club merengue aurait bouclé cette opération en un clin d’oeil si celui qui allait devenir champion du monde était représenté par un agent plutôt que son père selon Luis Ferrer, Unai Emery aurait donné un bon coup de main au club dont il était entraîneur de l’équipe première à l’époque, l’ensemble de l’institution parisienne ayant retroussée ses manches pour accueillir Kylian Mbappé. C’est en effet ce que l’ancien recruteur du PSG a assuré ces dernières heures.

« Le coach Unai lui a dit qu’il allait jouer, et il a tenu parole »