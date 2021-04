Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avant le choc contre le Bayern, le clan Choupo-Moting fracasse Leonardo !

Publié le 7 avril 2021 à 4h15 par A.M.

Quelques mois après son départ, Eric Maxim Choupo-Moting va retrouver le PSG mercredi à l'occasion du choc en quart de finale de la Ligue des Champions. Et le père de l'attaquant du Bayern Munich en profite pour critiquer la direction parisienne.

Arrivé libre en 2018, Eric Maxim Choupo-Moting a vécu un passage mitigé au PSG. Souvent moqué pour son rendement, l'international camerounais a toutefois fait preuve d'un investissement irréprochable et s'est même transformé en sauveur du club de la capitale lors du Final 8 l'été dernier grâce à son but en toute fin de rencontre face à l'Atalanta (2-1), envoyant le PSG en demi-finale. Toutefois, Eric Maxim Choupo-Moting n'a pas été conservé et s'est engagé libre avec le Bayern Munich cet été. Il retrouvera donc ses anciens coéquipiers mercredi en quart de finale aller de la C1, l'occasion pour son père de critiquer le comportement de Leonardo.

«On n’a pas senti davantage de reconnaissance dans la proposition du club»