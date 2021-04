Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après l’OM et McCourt, Caïazzo et Romeyer sont interpellés pour la vente du club !

Publié le 7 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la vente de l'ASSE, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, espère que Roland Romeyer et Bernard Caiazzo tiendront leur promesse.

Depuis plusieurs mois, la vente de l'Olympique de Marseille ne cesse d'être commentée, sans toutefois avoir abouti pour le moment. Mais ce n'est pas le seul club français dont la vente est évoquée. Du côté de l'ASSE aussi un changement de propriétaires fait souvent parler. Roland Romeyer et Bernard Caiazzo étaient d'ailleurs passer proche de céder la main à Peak6 il y a quelques saisons. Mais dans une interview accordée à BUT , le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, prend clairement position.

«J'estime que le club a besoin d'un souffle nouveau»