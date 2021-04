Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va s’activer pour satisfaire Sampaoli !

Publié le 6 avril 2021 à 16h15 par T.M.

Pour construire le futur effectif de l’OM, Jorge Sampaoli compterait notamment sur Leonardo Balerdi. Un dossier que va prendre en main Pablo Longoria.

A quoi ressemblera l’OM version Jorge Sampaoli la saison prochaine ? Cet été, cela risque d’être mouvementé sur la Canebière et les opérations devraient être nombreuses pour Pablo Longoria, à la fois dans le sens des départs, que des arrivées. L’Espagnol et l’Argentin vont donc devoir collaborer pour le recrutement et l’une des demandes de Sampaoli serait déjà connue : conserver Leonardo Balerdi. L’entraîneur de l’OM compterait énormément sur le défenseur central prêté par le Borussia Dortmund, mais pas de là à lever l’option d’achat de 14M€ visiblement.

Ça va négocier entre l’OM et Dortmund !