Mercato - OM : Longoria reçoit un énorme conseil dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 7 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Prêté par le Borussia Dortmund en début de saison, Leonardo Balerdi aurait convaincu Pablo Longoria de le conserver cet été. Mais Rolland Courbis est sceptique.

En quête d'un défenseur central pour concurrencer Alvaro Gonzalez et Duje Caleta-Car, l'OM a obtenu le prêt de Leonardo Balerdi l'été dernier. Le jeune argentin dispose d'une option d'achat fixée à 15M€ et Pablo Longoria réfléchirait déjà à l'idée de la lever en fin de saison. Il faudra pour cela négocier le montant de cette option d'achat avec le Borussia Dortmund. Mais Rolland Courbis se montre encore dubitatif concernant Leonardo Balerdi.

Courbis pas convaincu par Balerdi