Mercato - PSG : Icardi impliqué dans une opération colossale ?

Publié le 7 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Auteur d'une saison décevante, Mauro Icardi pourrait bien faire le forcing pour retourner en Serie A cet été. Et le PSG pourrait en profiter pour récupérer Paulo Dybala dans la transaction.

Recruté définitivement par le Paris Saint-Germain en mai dernier, Mauro Icardi traverse une saison délicate. D'abord handicapé par une blessure, l'attaquant argentin peine à retrouver son meilleur niveau et voit même Moise Kean le devancer régulièrement dans la hiérarchie ces dernières semaines. Par conséquent, Leonardo pourrait avoir fort à faire dans ce dossier. En effet, l'international italien est prêté sans option d'achat par Everton et le PSG pourrait tenter de le conserver définitivement, ce qui éloignerait encore un peu plus Mauro Icardi du club parisien.

Vers un deal impliquant Dybala-Icardi ?