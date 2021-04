Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha peut frapper fort pour l’après-Mbappé !

Publié le 7 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé pourrait bien plier bagage à l’intersaison, le PSG pourrait le remplacer par un cador européen ou une promesse du football en les personnes de Mohamed Salah et de Vinicius Junior.

Les semaines passent et l’aventure de Kylian Mbappé demeure tout aussi flou. Malgré les sorties médiatique de la direction sportive du PSG par la voix de Leonardo ou encore celles du principal intéressé, rien n’assure à ce jour une prolongation du contrat courant jusqu’en juin 2022 de Mbappé. De quoi permettre à ses courtisans de se mettre à rêver, à l’instar du Real Madrid qui attendrait d’après La Cuatro le moment opportun pour passer à l’action. En ce qui concerne la potentielle succession de Kylian Mbappé, les hauts dirigeants du PSG pourraient signer un joli coup.

Salah et Vinicius Junior à portée de main ?