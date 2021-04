Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de bluff du Real Madrid pour Haaland ?

Publié le 7 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid soit lié au nom d’Erling Braut Haaland ces derniers temps, le supposé intérêt du club merengue n’aurait pour but que de compliquer la tâche du rival catalan, à savoir le FC Barcelone, selon la presse espagnole.

Le Real Madrid s’est entretenu jeudi dernier avec Mino Raiola et Alf-Inge Haaland, respectivement agent et père du buteur du Borussia Dortmund : Erling Braut Haaland. C’est en effet ce qu’en attestent les clichés parus dans la presse. Cette entrevue a eu lieu quelques heures après le passage des représentants d’Haaland à Barcelone. Néanmoins, cet entretien aurait juste eu pour but de connaître les demandes du clan Haaland à en croire Eurosport España.

Mettre des bâtons dans les roues du Barça, le réel désir du Real Madrid ?

En effet, selon Fermín de la Calle, le président Florentino Pérez n’aurait nullement l’intention de lancer les grandes manœuvres pour Haaland, sa priorité restant Kylian Mbappé, la pépite du PSG. En outre, le fait que l’avant-centre du Borussia Dortmund soit représenté par Mino Raiola serait un énorme coup de frein aux yeux de Pérez qui s’est déjà dit choqué par les commissions réclamées par l’agent par le passé avec Paul Pogba et Gianluigi Donnarumma. L’irruption du Real Madrid ne servirait qu’à faire grimper les enchères et à mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone dans la course à la signature d’Erling Braut Haaland. Le décor est planté.