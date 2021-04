Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur l’avenir de Neymar !

Publié le 6 avril 2021 à 18h15 par B.C. mis à jour le 6 avril 2021 à 18h20

Alors que de nombreuses rumeurs sont apparues ces dernières heures sur un possible retour de Neymar au FC Barcelone, la journaliste brésilienne Isabela Pagliari est venue mettre les choses au clair sur ce dossier.

Depuis plusieurs mois, le PSG discute avec Neymar pour une prolongation de contrat. Comme le10sport.com vous l’avait révélé l’été dernier, l’attaquant brésilien est désormais heureux dans la capitale et ne s’imagine plus partir, ce qu’avait d’ailleurs confirmé l’intéressé lors d’un entretien pour l’émission de TF1 Sept à Huit en janvier. D’après nos informations, les discussions avancent et l’optimisme est de mise au sein du PSG. Les deux parties ne sont plus très loin d’un accord pour un nouveau contrat permettant à Neymar d’être lié jusqu’en juin 2026. Mais ces derniers jours la presse espagnole est venue jeter un froid sur ce dossier. Si les négociations sont bel et bien avancées, Neymar aurait décidé de les paralyser en attendant de voir ce que décidera son ami Lionel Messi, en fin de contrat avec le FC Barcelone. D’après le média catalan ARA, Neymar aurait même proposé ses services à son ancien club, ce qui pourrait alors chambouler les plans de Leonardo. Au micro d’ Europe 1 , la journaliste Isabela Pagliari a toutefois tenu à mettre les choses au clair sur ce dossier.

« Les rumeurs espagnoles sur Neymar sont ridicules »