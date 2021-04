Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a déjà pris sa décision ?

Publié le 6 avril 2021 à 17h30 par La rédaction

La situation traine depuis des mois et Mbappé ne fait que s’éloigner du PSG. Après ses contre-performances en Bleu, le champion du monde a une fois de plus ouvert la porte à un départ, agacé par les critiques.

Bien malin celui qui sait où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine… Plus d’un an que Leonardo, directeur sportif du PSG, emploie les grands moyens pour prolonger Neymar et Mbappé. A quelques mois de la fin de saison, aucun des deux n’est sûr de poursuivre dans la capitale. Et pour le champion du monde français, la situation est encore plus délicate que le Ney. Le meilleur buteur de Ligue 1 est en fin de contrat dans une saison et Paris doit savoir au plus vite les envies du joueur pour se positionner. S’il ne souhaite pas prolonger, Leonardo n’aura d’autre choix que de céder son joyau pour éviter un départ libre en 2022. Pour rester à Paris, Mbappé demande un salaire à la hauteur de son ami Neymar, soit 5M€ supplémentaires. Dans une situation financière difficile, son club serait tout de même prêt à faire cet effort. Mais pour le clan Mbappé, aucune décision ne semble avoir été prise, ce qui fait trainer le dossier… Moins performant ces dernières semaines, l’attaquant français a reconnu mercredi dernier pour RTL être agacé par les critiques qui pourraient influer son futur choix : « Bien sûr que ça joue. Mais il n'y a pas que ça. Le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien ».

« Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays »