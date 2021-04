Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce du clan Lafont sur son avenir !

Publié le 6 avril 2021 à 18h10 par T.M.

Prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Nantes, Alban Lafont n’a pas l’intention de continuer chez les Canaris. Et l’entourage du gardien de la Fiorentina a confirmé cette tendance.

Cela fait maintenant deux saisons qu’Alban Lafont garde les cages du FC Nantes. Mais cette aventure touche à sa fin. En effet, à l’issue de cet exercice, le portier de 22 ans doit retrouver la Fiorentina. Et bien que les Canaris auraient la possibilité de conserver Lafont, ce dernier aurait d’ores et déjà fait savoir son intention de ne pas continuer à Nantes. De même, il n’aurait pas l’intention de retourner à la Viola. Ayant l’ambition de jouer l’Europe la saison prochaine, Alban Lafont se chercherait un nouveau club et dernièrement, il a notamment été question de discussions avec l’OM pour prendre pourquoi pas la succession de Steve Mandanda.

« Il souhaite aller dans un club à dimension européenne »