Mercato - PSG : Tout est vraiment possible pour l’avenir de Neymar !

Publié le 7 avril 2021 à 5h00 par T.M.

Dernièrement, la presse catalane a relancé le feuilleton Neymar. Et concernant l’avenir de l’attaquant du PSG, toutes les options seraient vraiment envisageable…

Prolongera, ne prolongera pas ? La question se pose à nouveau pour Neymar. En effet, alors que le Brésilien était parti pour prolonger l’aventure avec le PSG, le feuilleton autour de son avenir est reparti de plus belle. Selon les informations de la presse catalane, voyant Lionel Messi bien parti pour continuer au FC Barcelone, Neymar aurait mis en stand-by les discussions pour sa prolongation, envisageant à nouveau de revenir chez les Blaugrana. Un scénario qu’il ne faudrait pas écarter.

« C’est compliqué, mais… »