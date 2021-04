Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un taulier du projet QSI n’est pas prêt de lâcher le PSG !

Publié le 7 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Recruté durant l'été 2019, Keylor Navas assure qu'il ne se donne aucune limite pour son avenir qu'il voit sur le long terme au PSG.

Pendant longtemps, le PSG version QSI a manqué d'un grand gardien. Salvatore Sirigu, Kevin Trapp, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon se sont succédés sans jamais donner satisfaction. Finalement, Keylor Navas a mis tout le monde d'accord lorsqu'il a été recruté en 2019 pour 15M€ en provenance du Real Madrid. Toutefois, bien qu'il soit toujours aussi performant, le Costaricien, dont le contrat au PSG court jusqu'en juin 2023, ne représente plus l'avenir du haut de ses 34 ans. Mais Keylor Navas assure qu'il restera le temps qu'il faudra.

«Je resterai jusqu'à temps qu'ils (les dirigeants) le souhaitent»