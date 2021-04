Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une fenêtre de tir pour le successeur de Navas !

Publié le 6 avril 2021 à 14h15 par Th.B.

David De Gea serait susceptible de quitter Manchester United à la fin de la saison compte tenu de sa situation sportive chez les Red Devils. Et ses représentants se seraient déjà mis au travail alors que le PSG garderait un oeil sur ce dossier.

Lors de sept dernières rencontres disputées par Manchester United, David De Gea a vu Dean Henderson occuper les buts des Red Devils. Étant l’un des joueurs les mieux payés du club avec Paul Pogba, De Gea ne devrait pas s’éterniser à United malgré le fait que son contrat court jusqu’en juin 2023. Au micro de BT Sport, Rio Ferdinand a fait savoir que son ancien coéquipier allait faire « tout ce qu’il peut pour quitter le club. Si Dean Henderson termine la saison comme numéro un, je ne vois pas De Gea y rester. Aucune chance, je ne le vois pas. Je pense qu'il va partir maintenant ». Et le clan De Gea se mettrait déjà au travail alors que le PSG notamment chercherait à trouver un gardien pour remplacer Keylor Navas et ayant l’Espagnol dans son viseur.

De Gea se prépare à quitter Manchester United !