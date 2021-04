Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette confidence surprenante sur l’avenir de Kylian Mbappé…

Publié le 7 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG est encore très incertain et qu’il pourrait finir par rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé ne s’est pas pour autant rencardé sur le club merengue auprès de Keylor Navas.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé semble encore assez éloigné d’une éventuelle prolongation, et la question d’un transfert l’été prochain se pose donc forcément pour l’attaquant français. Surtout que le Real Madrid, qui courtise Mbappé depuis maintenant de nombreuses années, en aurait fait sa priorité absolue devant Erling Haaland. Pourtant, alors qu’il a lui-même été un joueur important de la Casa Blanca par le passé, Keylor Navas a indiqué dans les colonnes de France Football que Mbappé ne l’avait pas interrogé sur cette possible destination.

Mbappé n’a pas parlé du Real Madrid à Navas