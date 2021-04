Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ancelotti se penche sur un joueur de Sampaoli…

Publié le 7 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM et alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Jorge Sampaoli, Valère Germain aurait plusieurs courtisans sur le marché des transferts, dont le club de Carlo Ancelotti : Everton.

Au même titre que Florian Thauvin et Jordan Amavi, Valère Germain arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain. Mais contrairement aux deux premiers, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ne fait l’objet d’aucune discussion pour une prolongation, et s’apprête donc en toute logique à quitter gratuitement le club phocéen comme l’a indiqué L’Equipe dans ses colonnes mardi. Et il ne manque pas de prétendants…

Everton et d’autres clubs en course pour Germain

En effet, Valère Germain aurait déjà une certaine cote, en France comme à l’étranger, malgré son statut d’éternel remplaçant à l’OM. Le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux, le Genoa et la Sampdoria sont annoncés comme les options les plus sérieuses pour Germain, mais des écuries très prestigieuses comme le Milan AC ainsi qu’Everton, entraîné par un certain Carlo Ancelotti, sont également venus aux nouvelles. Reste à savoir où signera l’attaquant de l’OM.