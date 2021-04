Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a réglé un énorme dossier en deux minutes !

Publié le 7 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Limogé par le PSG en décembre dernier avant d’être remplacé par Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel est revenu sur les coulisses de son départ et lâche une anecdote inattendue sur l’entretien en question avec Leonardo.

Même si son bilan sportif de la saison passée frise l’excellence au PSG avec un carton plein national et une finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel a finalement été limogé en décembre 2020. La faute à un début de saison pas toujours convaincant, mais surtout à sa rupture en interne avec Leonardo puisque leur relation s’était dégradée ces derniers mois. Et dans un entretien accordé à Sky Germany mardi, Tuchel est d’ailleurs revenu sur les circonstances assez surréalistes de son départ du PSG.

« Notre conversation n’a duré que deux minutes »