Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur l’avenir de Neymar !

Publié le 7 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que la presse espagnole a récemment lâché une bombe en annonçant les envies de départ de Neymar pour retourner au FC Barcelone, une journaliste brésilienne livré ses vérités sur l’avenir de la star du PSG.

De quoi sera fait l’avenir de Neymar, dont le contrat actuel court jusqu’en juin 2022 et que Leonardo cherche désespérément à prolonger ? Ces derniers jours, suite à son expulsion contre le LOSC en championnat et la défaite concédée par le PSG (0-1), ce feuilleton a connu un nouveau coup de tonnerre puisque la presse espagnole a annoncé que Neymar souhaitait finalement tout plaquer pour retourner au FC Barcelone. Mais selon la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, interrogée sur Europe 1, le PSG peut se montrer très serein sur l’avenir de sa star.

« Neymar veut rester »