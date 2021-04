Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Enorme menace pour Zidane avec Varane ?

Publié le 6 avril 2021 à 21h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid dès le prochain mercato estival. Alors qu'il en pincerait pour le champion du monde français, Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United, se tiendrait prêt en cas de disponibilité pour cet été.

Arrivé de Lens à l'été 2011, Raphaël Varane pourrait jouer sa toute dernière saison au Real Madrid et mettre un terme à 10 années de bons et loyaux services. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français serait réticent à prolonger avec la Maison-Blanche . Par conséquent, Raphaël Varane pourrait être vendu lors de la prochaine fenêtre de transferts, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son bail. Une information qui n'aurait pas échappée à Manchester United.

Solskjaer sur les starting-blocks pour Varane ?