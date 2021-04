Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero prêt à prendre une décision inattendue pour son avenir !

Publié le 6 avril 2021 à 19h15 par B.C.

Alors que le PSG et le FC Barcelone sont à la lutte pour mettre la main sur Sergio Agüero, bientôt libre de tout contrat, l’attaquant de Manchester City pourrait surprendre tout le monde en restant en Premier League.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Agüero s’apprête à quitter Manchester City. Le club anglais a officialisé il y a quelques jours le départ prochain de l’attaquant de 32 ans, très courtisé sur le marché des transferts. En effet, le PSG et le FC Barcelone seraient notamment à la lutte pour obtenir la signature de l’Argentin et auraient déjà bougé leurs pions dans ce dossier, mais d’autres clubs resteraient à l’affût, notamment en Angleterre. Une destination que pourrait d’ailleurs privilégier Sergio Agüero.

Sergio Aguero prêt à faire une croix sur la C1 pour rester en Angleterre