Mercato - PSG : Et si Neymar plantait vraiment Paris ?

Publié le 6 avril 2021 à 17h50 par La rédaction

Alors que sa signature est imminente depuis plusieurs jours, Neymar n’a toujours pas prolongé au PSG. Il veut toujours rejouer avec Messi et en Espagne, la rumeur d’un retour du Brésilien au Barça a été relancée, une fois de plus. Mais Neymar peut-il vraiment planter Paris ?

Quand est-ce que le feuilleton Neymar se terminera ? Plus d’un an que Leonardo lutte pour prolonger le Brésilien et toujours pas de signature. Le directeur sportif est parti de très loin dans ce dossier… Été 2019, Neymar lutte pour revenir à Barcelone. Aucun accord n’est trouvé entre Paris et le club catalan et le joueur formé à Santos se retrouve obligé de rester au PSG. Les retrouvailles avec le public sont dures, mais l’attaquant parisien inverse la tendance. Même mieux, il s’épanouit en France. La prolongation de contrat semble donc l’étape suivante dans la folle aventure du Ney avec Paris. Leonardo lance les négociations avec le clan Neymar. La finale de Ligue des Champions disputée l’an dernier renforce l’envie du Brésilien de continuer dans la capitale française. Étonnamment, il ne demande même pas d’augmentation salariale, contrairement à Kylian Mbappé. Un contrat jusqu’en 2026 est donc dans les petits papiers de Leonardo, confiant dans ce dossier qui peut paraître compliqué. Début février, RMC Sport a même confirmé les informations de Marcelo Bechler, journaliste brésilien, annonçant la prolongation de 4 ans de l’international auriverde. Mais cette signature tarde. Et une rumeur vient d’être relancée en Catalogne : un retour au Barça..

Un transfert presque impossible