Mercato - OM : Longoria fait face à une énorme menace pour Alban Lafont !

Publié le 6 avril 2021 à 20h10 par B.C.

Alors que l’OM s’intéresse de près à Alban Lafont, de nombreux clubs de Ligue 1 serait disposé à miser sur le gardien prêté au FC Nantes.

Alors que Steve Mandanda se rapproche de la fin de sa carrière, l’OM souhaite préparer sa succession. Pablo Longoria suivrait en effet plusieurs gardiens afin de remplacer l’international français de 36 ans, dont Alban Lafont, prêté par la Fiorentina au FC Nantes. Le jeune portier souhaite découvrir un nouveau club et a de grosses ambitions comme l’a confié l’un de ses proches à Foot Mercato : « Alban est lié au FC Nantes jusqu’au 30 juin 2021, date d’échéance de son prêt. Il a rencontré les dirigeants du club et leur a fait savoir que, pour la suite de sa carrière, il souhaite aller dans un club à dimension européenne, disputer des échéances continentales. » Et Alban Lafont devrait avoir le choix pour son avenir.

« En Ligue 1, il y a du monde sur les rangs »