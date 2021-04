Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria veut tenter un joli coup en Ligue 1 !

Publié le 6 avril 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que Steve Mandanda vient de fêter ses 36 ans, Pablo Longoria pourrait se lancer sur les traces de son successeur dès cet été et ciblerait notamment Alban Lafont, actuellement prêté au FC Nantes.

Prolongé par l’OM jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda pourrait raccrocher les crampons avant cette date. En effet, l’international français vient de fêter ses 36 ans, et son avenir reste incertain, de quoi inciter Pablo Longoria à partir à la recherche d’un nouveau portier plus jeune, ce que ne verrait d’ailleurs pas d’un mauvais oeil Mandanda. Ces derniers jours, le nom d’Alban Lafont est notamment apparu dans la presse. Après s’être révélé au TFC, Alban Lafont s’est envolé pour l’Italie afin de rejoindre la Fiorentina en 2018 puis a fait son retour en France l'année suivante en prêt, du côté du FC Nantes. À 22 ans, Alban Lafont est promis à un bel avenir, et cela n’aurait pas échappé à l’OM.

L’OM à fond sur Lafont ?