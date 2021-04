Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va devoir gérer une révolution dans le projet McCourt !

Publié le 6 avril 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Entre les éléments arrivant en fin de contrat et ceux qui sont annoncés avec insistance sur le départ, l’OM va devoir gérer un mercato estival agité. Surtout dans le secteur offensif qui devrait connaître de gros bouleversements…

Comme ce fut déjà le cas lors du dernier mercato estival, ce qui avait d’ailleurs incité Pablo Longoria à opérer à des recrutements de prêts assortis d’une option d’achat, l’OM est victime de ses moyens financiers limités. Du coup, le nouveau président du club phocéen doit improviser pour arriver à être compétitif sur le marché des transferts : « Je cherche à avoir beaucoup d’informations sur les joueurs. Je pense que c’est pratiquement obligatoire, dîner avec eux, connaître le personnage, poser des questions difficiles (…) Je leur dis: 'si tu ne veux pas travailler, avoir du respect, te mettre tous les jours dans les conditions d'avoir des défis…', je leur dis : "ne viens pas parce que tu vas souffrir" », avait indiqué Longoria au micro du Canal Football Club. Mais alors, à quoi faut-il s’attendre pour l’été prochain ?

L’OM obligé de renouveler une grande partie de son attaque

À en croire les dernières tendances, plusieurs attaquants de l’OM semblent en effet se diriger vers un départ l’été prochain. Arkadiusz Milik, qui est arrivé au club seulement l’hiver dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, serait la grande priorité de la Juventus qui aurait juste à profiter d’une clause à 12M€ incluse dans le contrat du buteur polonais pour le recruter. Par ailleurs, Florian Thauvin arrivera au terme de son contrat en juin prochain avec l’OM. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Pablo Longoria fait le forcing en interne pour tenter de le prolonger, mais rien n’est encore garanti. Et enfin, L’Equipe a confirmé dans ses colonnes du jour que Valère Germain, qui arrive lui aussi en fin de contrat, se dirige tout droit vers un départ libre de l’OM, d’autant que le Genoa, la Sampdoria, Bordeaux et Rennes seraient déjà à l’affût pour l’ancien attaquant monégasque. Et c’est donc une bonne partie de l’attaque du projet McCourt qu’il faudrait alors renouveler…

Quelle attaque la saison prochaine ?

Du coup, une question se pose : quel visage aura le secteur offensif de l’OM la saison prochaine si Milik, Thauvin, Germain voire d’autres éléments venaient à partir ? Le jeune Brésilien Luis Henrique, attiré l’été dernier pour 8M€, semble plus en jambes depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli et pourrait potentiellement s’affirmer en titulaire. De son côté, alors que son prêt actuel au Hertha Berlin est en train de virer au fiasco, Nemanja Radonjic devrait revenir à l’OM en fin de saison et pourrait également être une option. Mais nul ne doute que Pablo Longoria devra recruter un minimum pour gérer cette petite révolution qui se présente en attaque pour le club marseillais.