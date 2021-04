Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ligue 1, Ligue des Champions… Pochettino en danger s’il ne gagne rien ?

Publié le 6 avril 2021 à 19h50 par La rédaction

Après la défaite contre Lille samedi dernier, Paris a déjà lâché sa première place. Depuis son arrivée, les difficultés de l’équipe de Pochettino en championnat sont étonnantes. A tel point que le coach argentin pourrait finir la saison sans le moindre trophée…

Arrivé à Paris au tout début de l’année 2021, Mauricio Pochettino a la lourde tâche de faire passer un pallier de plus au PSG. Et le pallier au-dessus, c’est de remporter la Ligue des Champions. Pour le moment, le bilan de l’entraîneur argentin est de 14 victoires en 20 rencontres disputées. Sur le papier, il semble plus que correct. Mais ce qui fait tâche, c’est les 4 défaites concédées en Ligue 1, dont 3 au Parc des Princes. Même si le regard des spécialistes se pose d’abord sur la coupe aux grandes oreilles, une désillusion en championnat serait terrible pour Paris. Après le match à Lyon remporté 4-2, les hommes de Pochettino se sont sûrement dits que le plus dur venait d’être fait. Pourtant, samedi dernier, toutes les cartes ont été remises en jeu après la défaite à domicile face à Lille qui reprend donc les commandes de la Ligue 1. A 7 journées de la fin, Mauricio Pochettino se retrouve dos au mur et va devoir tout faire pour conserver le championnat et la Coupe de France, où le PSG est encore engagé. Tout en gérant la Ligue des Champions à côté… Avec un quart de finale à disputer contre le Bayern Munich, la fin de saison du club de la capitale s’annonce bouillante. La pression sur les épaules de l’ancien coach de Tottenham est énorme car l’objectif est forcément de faire mieux que la saison précédente. Finaliste de la Ligue des Champions et vainqueur de tous les trophées nationaux, Thomas Tuchel a frappé fort l’an dernier. Mauricio Pochettino sait ce qu’il lui reste à faire…

Du mal en Ligue 1, du mieux en Ligue des Champions

Une saison sans trophée, voilà ce à quoi peut s’attendre Paris. Pour les dirigeants et les supporters parisiens, ce cas de figure serait vécu comme une catastrophe. Avec 8 défaites en championnat, Paris atteint des chiffres inédits depuis la saison 2010-2011. Avant cette saison, le club parisien n’a jamais connu autant de revers en Ligue 1 sous pavillon qatari. Des statistiques inquiétantes qui mettent en péril la venue de Pochettino. L’Argentin est intraitable en Ligue des Champions jusqu’ici avec une qualification maîtrisée face à Barcelone. Mais en championnat, son aventure parisienne est plus difficile. Et le Parc des Princes n’est plus la forteresse qu’il a toujours été… Pour la première fois depuis 2008, le PSG s’est incliné trois fois de suite à domicile face à Monaco, Nantes et Lille. Mauricio Pochettino a du pain sur la planche pour éviter une saison blanche. Pour autant, l’ancien joueur du club parisien n’est pas menacé. Le PSG a l’habitude de laisser au moins deux saisons à ses entraîneurs pour qu’ils mettent en place leurs idées. Au club depuis janvier, Pochettino a encore du temps devant lui. Mais si Paris venait à conclure la saison sans le moindre trophée, son image serait forcément entachée auprès des supporters et surtout de ses dirigeants..