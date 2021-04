Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli tente un coup avec Thauvin !

Publié le 6 avril 2021 à 18h50 par La rédaction

Les négociations pour la prolongation de Thauvin ont repris et sur le terrain, le joueur se sent mieux. La raison ? L’arrivée de Jorge Sampaoli avec qui il s’entend très bien.

La saison du retour de Thauvin sur les terrains aura été mouvementée… Tout a bien démarré avec un but et un doublé de passes décisives à Brest et un but dans le Classico remporté au Parc des Princes. Le champion du monde français a donné l’impression d’être très rapidement revenu à son meilleur niveau. Mais la saison de son club ne va pas se passer comme prévu et ses prestations vont aller dans le même sens. Une campagne de Ligue des Champions catastrophique et une crise sportive et institutionnelle sans précédent. Sur le rectangle vert, Florian Thauvin est moins performant. En plus de cela, son nom circule beaucoup en coulisses concernant sa prolongation qui traîne… En décembre, il refuse une offre de l’OM pour poursuivre l’aventure. Tout le monde imagine donc l’ancien bastiais faire ses valises dès le mercato d’été. Mais avec des exigences salariales très élevées, il perd les quelques prétendants qu’il avait. L’intronisation de Pablo Longoria à la présidence du club relance donc le dossier de sa prolongation. Et l’arrivée de Sampaoli va dans le même sens. Avec une nouvelle direction et un nouvel entraîneur, l’international français ne ferme pas la porte à une extension de son contrat qui expire en juin prochain. « Une prolongation ? Pourquoi pas. À partir du moment où une nouvelle direction est mise en place, toutes les cartes sont redistribuées », lançait l’intéressé avant le match face à Brest en mars dernier. La porte est ouverte pour l’OM.

«Thauvin, on sent qu’il hésite un peu plus depuis quelques semaines»