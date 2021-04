Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation... Pour Neymar, c'est bientôt bouclé !

Publié le 6 avril 2021 à 18h30 par B.C.

Alors que plusieurs médias espagnols assurent que Neymar pourrait faire son retour au FC Barcelone afin d’y retrouver Lionel Messi, l’attaquant brésilien se dirigerait bel et bien vers une prolongation avec le PSG.

Désormais heureux et épanoui au PSG, Neymar a entamé les discussions pour une prolongation il y a plusieurs mois. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le dossier avance favorablement, et l’optimisme est de mise au sein du club. Un nouveau contrat de quatre années est à l’étude, afin de permettre à Neymar d’être lié au PSG jusqu’en juin 2026. Mais alors que les négociations se poursuivent en vue d’un accord entre les deux parties, le média catalan ARA a lâché une bombe samedi, en expliquant que Neymar n’avait pas tiré un trait sur le FC Barcelone. L’attaquant auriverde aurait en effet conscience que Lionel Messi pourrait finalement prolonger avec l’écurie blaugrana et serait disposé à le rejoindre, paralysant ainsi les discussions avec le PSG. Deux années après avoir été au coeur du mercato avec ses envies de départ, Neymar pourrait donc refaire parler de lui très prochainement, mais aux yeux d’Isabela Pagliari, journaliste, il n’y a aucune crainte à avoir pour Paris.

« Neymar veut rester »

Au micro d’ Europe 1 , la journaliste d ’Estadio Deportivo a en effet répondu clairement aux rumeurs envoyant Neymar au FC Barcelone : « Les rumeurs espagnoles sur Neymar sont ridicules. Je ne peux pas dire que c’est fake news car c’est un journaliste qui l’a dit, mais Neymar veut rester d’après les informations que j’ai, il l'a déjà dit, tout le monde autour de lui dit qu’il va rester. J’imagine qu’il y a plusieurs pages de contrat et plusieurs clauses, donc ils sont en train de discuter sur chaque clause. Mais c’est quand même marrant que cette information sur Neymar sorte de l'Espagne après une défaite du PSG, un carton rouge du joueur, avant un important en Ligue des Champions et après que Paris ait éliminé le Barça de la Ligue des champions. (…) Pour moi, Neymar ne va plus rentrer à Barcelone, ou ailleurs. Quel club peut payer Neymar ? Quel club où Neymar veut aller ? On voit qu'avec la pandémie, les clubs ont plutôt envie de faire des prolongations de contrat qu'aller sur le marché des transferts, et acheter un joueur, car ils n’ont pas les moyens. La pandémie a vraiment cassé tout le monde . »

« De ce qu’on peut en savoir, le contrat est quasi ficelé »