Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande décision prise pour la succession de Navas ?

Publié le 6 avril 2021 à 22h45 par A.D.

Désireux d'attirer un nouveau gardien vers le PSG, Leonardo songerait de plus en plus à recruter David De Gea. Alors que Dean Henderson semble s'imposer sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer, les Red Devils devraient sceller l'avenir du gardien espagnol à l'issue de la saison.

Malgré les grosses performances de Keylor Navas depuis son arrivée à l'été 2019, Leonardo serait en quête d'un nouveau gardien. Ainsi, pour renforcer la cage de Mauricio Pochettino, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de David De Gea. Barré par la concurrence de Dean Henderson, le portier espagnol est en grande difficulté à Manchester United et pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. Toutefois, les Red Devils n'auraient pas encore scellé le sort de David De Gea.

L'avenir de David De Gea décidé en fin de saison ?