Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette piste à 0€ !

Publié le 6 avril 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Napoli, Elseid Hysaj pourrait rejoindre le PSG, le Milan AC ou l'AS Rome cet été. Interrogé sur l'avenir de son protégé, l'agent Mario Giuffredi a lâché toutes ses vérités sur ce dossier.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Elseid Hysaj se rapprocherait de plus en plus d'un départ du Napoli. Conscient de la situation du défenseur albanais, le PSG, l'AS Rome et le Milan AC devraient se livrer une grosse bataille cet été selon les dernières indiscrétions de Calciomercato.it . Pour prendre les devants sur ce dossier, Leonardo aurait rencontré le représentant d'Elseid Hysaj à plusieurs reprises. Mais comme l'a expliqué Mario Giuffredi au Punto Nuovo Sport Show , l'avenir du défenseur de 27 ans est encore loin d'être décidé.

«Hysaj pourrait aller dans de nombreuses équipes, son destin n'est pas encore écrit»