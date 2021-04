Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on a une idée pour Lionel Messi !

Publié le 7 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Ronald Araujo a livré son avis sur l’avenir de l’Argentin.

Depuis l’été dernier, l’avenir de Lionel Messi est au centre de toutes les discussions au FC Barcelone. Et à l’approche du mercato estival, ce sujet revient à nouveau d’actualité. La raison ? L’Argentin est en fin de contrat et n’ayant toujours pas prolongé, il pourra donc être libre à l’issue de la saison. Alors que Joan Laporta va s’activer pour prolonger Messi, le voir quitter le Barça est bel et bien une possibilité. Toutefois, en Catalogne, on ne pense pas assister à cela…

« Je crois qu’il va rester »