Mercato - Real Madrid : La guerre est déclarée pour Erling Haaland !

Publié le 7 avril 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il brille du côté du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi par les meilleurs clubs d'Europe. En plus du Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool, Chelsea et Manchester City seraient prêts à en découdre cet été pour le recrutement de la pépite norvégienne. Zinedine Zidane devrait donc livrer une grosse bataille pour Erling Haaland lors du prochain mercato estival.

Auteur d'un début de saison 2019-2020 tonitruant avec le RB Salzbourg, Erling Haaland a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Malgré tout, le buteur norvégien a préféré snober le Real Madrid et les autres grosses écuries qui le courtisaient pour rejoindre le Borussia Dortmund. Un choix motivé par le fait qu'il voulait emmagasiner du temps de jeu et parfaire sa progression avant de rejoindre un top club. Alors qu'il enchaine les performances de haute volée ces derniers mois, Erling Haaland serait toujours dans le viseur de Zinedine Zidane. Toutefois, le coach du Real Madrid devrait éprouver les pires difficultés à convaincre le Borussia Dortmund de laisser filer son numéro 9 lors du prochain mercato estival.

Pep Guardiola toujours dans le coup pour Haaland ?

Conscient de l'attractivité d'Erling Braut Haaland, le Borussia Dortmund a affirmé son intention de le conserver à plusieurs reprises. Dernièrement, Karl-Heinze Riedle a fait clairement savoir qu'un départ n'était possible qu'en cas d'offre XXL. « Le Borussia Dortmund a été clair. (Erling) Haaland a un contrat. L'année prochaine, il pourrait partir, mais si une super offre n'arrive pas, il restera certainement une saison de plus. Il est très important pour nous d'atteindre nos objectifs » , a expliqué celui qui occupe un rôle de dirigeant marketing et management au Borussia Dortmund à Sky Sport 24 ce mardi. En plus de devoir payer une somme colossale pour le transfert d'Erling Haaland, le Real Madrid aurait bien d'autres obstacles sur ce dossier.

Le Barça, Liverpool et Chelsea en embuscade ?