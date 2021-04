Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cette pépite de Zidane, Leonardo sait ce qui lui reste à faire…

Publié le 7 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Martin Odegaard prêté à Arsenal par le Real Madrid, le PSG pourrait mettre la main sur le Norvégien s’il parvenait à recruter Erling Braut Haaland en amont selon la presse anglaise.

Ces derniers temps, grâce à ses belles prestations avec Arsenal, l’avenir de Martin Odegaard est au centre de toutes les attentions du côté du club londonien. En effet, lui qui est prêté jusqu’à la fin de la saison par le Real Madrid, Odegaard pourrait rallonger son expérience d’une autre saison via un nouveau prêt, voire par le biais d’un transfert définitif. Ce serait du moins la volonté d’Arsenal qui verrait le PSG et d’autres formations de Premier League être susceptibles de lui faire de l’ombre. Appréciant le profil de l’international norvégien, Leonardo pourrait tenter un coup à l’intersaison, le Real Madrid souhaitant le vendre afin de générer des fonds pour financer son mercato. Odegaard aurait cependant une volonté claire.

Odegaard voudrait suivre Haaland