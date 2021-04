Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Real Madrid… Odegaard a pris une énorme décision !

Publié le 6 avril 2021 à 14h30 par Th.B.

Martin Odegaard figurerait dans les petits du PSG en marge du prochain mercato alors que son avenir au Real Madrid s’assombrirait. Néanmoins, le Norvégien n’aurait pas fait une croix sur le club merengue et attendrait de voir la suite du feuilleton Erling Braut Haaland.

« Mon avenir à Arsenal ? L'accord avec Arsenal dure jusqu'à la fin de la saison. Nous verrons ce qui se passera cet été. J'ai déjà dit des choses que je maintiens : stabilité et développement sont les mots clés ». a récemment confié Martin Odegaard à VG avant de s’attarder sur l’impact que Mikel Arteta a eu sur son intégration et sa bonne forme à Arsenal depuis son arrivée en prêt cet hiver. « Très bien. Il est incroyable. J'ai beaucoup à apprendre de lui. Je dois juste "aiguiser mes oreilles" et être attentif. Il est fantastique ». Le discours du milieu de terrain offensif du Real Madrid n’est pas anodin. À Arsenal, l’international norvégien flambe et inciterait même les dirigeants d’Arsenal à prendre en considération un nouveau prêt à la fin de la saison voire un transfert définitif bien que cette option puisse s’avérer trop importante économiquement parlant pour les dirigeants des Gunners . En parallèle, le PSG garderait un oeil avisé sur Martin Odegaard, toujours contractuellement lié au Real Madrid, où il n’aurait cependant plus sa place. En effet, 90min aurait fait savoir au clan Odegaard que le joueur devrait trouver une porte de sortie lors du prochain mercato, n’entrant pas dans les plans de la section sportive du Real Madrid.

Le rêve merengue habiterait toujours Martin Odegaard…

À en croire les informations d’ Eurosport UK, Martin Odegaard aurait le coeur brisé si on ne lui donnait pas la chance de briller au Santiago Bernabeu sous les couleurs du Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2015 avant d’enchaîner les prêts. C’est du moins ce que des sources proches du joueur ont assuré au journaliste Dean Jones. Odegaard cultiverait toujours le désir de faire son trou au Real Madrid et d’avoir une chance de démontrer ses qualités la saison prochaine. Concernant l’intérêt d’Arsenal, Martin Odegaard n’estimerait pas que le club londonien soit le meilleur endroit pour lui afin de poursuivre sa progression bien qu’il apprécierait la vision de Mikel Arteta, entraîneur des Gunners .

…exit Arsenal, un avenir avec Haaland ?