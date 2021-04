Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo voit la porte s’ouvrir pour Martin Odegaard !

Publié le 4 avril 2021 à 22h15 par Th.B.

À l’approche du mercato estival, les dirigeants du Real Madrid auraient fait savoir à Martin Odegaard qu’il devrait trouver un nouveau club cet été. La chance du PSG ?

Les semaines se suivent et l’avenir de Martin Odegaard demeure de plus en plus fou. Néanmoins, le Real Madrid pourrait bien avoir apporté un peu de clarté à ce dossier qui serait à présent susceptible d’être l’une des attractions estivales du mercato. En effet, prêté à Arsenal par le Real Madrid cet hiver jusqu’à cet été, Odegaard aurait entièrement apporté satisfaction aux Gunners qui sembleraient désormais enclins à tenter le diable pour prolonger son séjour à Londres d’une saison via un nouveau prêt ou définitivement. Néanmoins, il faudrait également compter sur le PSG selon The Daily Star et 90min . Leonardo semblerait intéressé par le profil de l’international danois de 22 ans. Et le directeur sportif du PSG recevrait une excellente nouvelle dans cette opération.

Odegaard plus désiré au Real Madrid