Mercato - Barcelone : L'énorme mise au point du clan Fekir sur son avenir !

Publié le 7 avril 2021 à 20h00 par A.M.

Alors que Nabil Fekir serait en froid avec la direction du Real Betis, ce qui pourrait faciliter son arrivée au FC Barcelone, l'agence qui gère ses intérêts a mis les choses au clair.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta serait un grand admirateur de Nabil Fekir et souhaiterait donc attirer l'ancien joueur de l'OL en Catalogne. Dans cette optique, le dirigeant du Barça doit voir d'un bon œil la situation de l'international français qui refuserait de baisser son salaire et serait donc en froid avec les dirigeants du Real Betis. Dans le même temps, Nabil Fekir s'est récemment associé à une agence catalane afin de gérer ses droits : Promoesport . Des signaux positifs pour le Barça, mais par le biais d'un communiqué relayé par ABC , Promoesport calme les tensions autour du joueur formé à Lyon.

La mise au point de l'agence de Fekir