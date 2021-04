Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta avance ses pions avec Ousmane Dembélé !

Publié le 7 avril 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé expirera le 30 juin prochain, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà tout prévu afin de le convaincre de prolonger.

Cette saison 2020/2021 peut être qualifiée de saison de la rédemption pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Arrivé en 2017 pour être le successeur de Neymar, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a en effet longtemps déçu en Catalogne, alternant entre mauvaises performances, blessures et écarts de conduite. Seulement voilà, alors qu’il était annoncé comme mis sur le marché par le FC Barcelone par moment l’été dernier, tout a changé pour l’ailier tricolore depuis l’arrivée de Ronald Koeman. Ce denier lui accorde une grande confiance, et Ousmane Dembélé le lui rend bien. Effectivement, le natif de Vernon s’est imposé comme un titulaire en puissance en plus de se montrer fréquemment décisif, comme ce fut le cas ce lundi lorsqu’il a inscrit le précieux but du 1-0 face au Real Valladolid.

Un nouveau contrat jusqu’en juin 2025 ?

Ainsi, ce n’est plus du tout la question d’un départ qui est évoquée pour Ousmane Dembélé, mais bien d’une prolongation de son contra expirant le 30 juin 2022. Et en ce sens, le FC Barcelone pourrait très prochainement s’activer. En effet, SPORT indique ce mercredi que le club catalan aurait l’intention de lui proposer un nouveau bail jusqu’au 30 juin 2025, assorti d’un salaire progressif afin de faire face aux pertes colossales provoquées par la pandémie de Covid-19. Ses performances et son travail feraient désormais l’unanimité en interne, chose qui pousserait donc le club catalan à vouloir tout tenter pour le prolonger d’ici cet été, mais uniquement d’ici-là. En effet, si ce n’est pas fait à ce moment-là, le FC Barcelone saurait qu’il n’aura alors d’autre choix de le vendre pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille livre un an plus tard, chose qui ne serait clairement pas envisageable.

« Bien sûr que je voudrais qu’il reste avec nous »